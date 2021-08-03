В Беларуси ликвидируют еще четыре общественные организации: вот они

В Генпрокуратуре сообщили о ликвидации еще 4 общественных организаций. Фото: БелТА
В телеграм-канале Генпрокуратуры сообщили 3 августа о ликвидации еще ряда общественных организаций Беларуси.
В пресс-службе пояснили, что главным управлением юстиции Мингорисполкома по представлениям прокуратуры города Минска ликвидированы 4 учреждения. Так сообщается о ликвидации: «Консультационного центра по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман Константа», «Центра по продвижению прав женщин», «Офиса по правам людей с инвалидностью» и «Центра правовой трансформации».
В Генпрокуратуре уточнили, что основанием для ликвидации этих организаций стало то, что их деятельность «не отвечала целям и предмету, указанным в их уставах». А на интернет-ресурсах организаций, как утверждают в ведомстве, появлялась деструктивная информация.
- Кроме того, на сайтах размещалась не соответствующая действительности информация, направленная на распространение деструктивных настроений в обществе, публиковались призывы к экономическому и политическому давлению на страну и иным действиям во вред национальной безопасности, - подчеркнули в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Таким образом, на данный момент известно о ликвидации либо решении о ликвидации в Беларуси примерно 60 негосударственных организаций.
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