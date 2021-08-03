Белоруска спрятала гашиш в оригинальном месте, но собака его нашла

В машине белоруски собака учуяла наркотики. Фото: ГТК

Инцидент произошел на Брестской таможне. Подробности сообщила пресс-служба на официальном сайте ГТК.

В «Бресте» в пункте пропуска сотрудникам показался подозрительным легковой «Фиат», за рулем которого находилась 53-летняя белоруска.

- Во время опроса женщина заявила, что у нее нет запрещенных либо ограниченных к перемещению товаров. Однако служебная собака кинологов сигнальной позой указала, что в авто возможно находятся наркотические вещества, - прокомментировали в пресс-службе Брестской таможни.

Гашиш был спрятан в наушниках, которые лежали под водительским сиденьем. Фото: ГТК

Вскоре наркотики были найдены - они были спрятаны в корпус наушника, который лежал под водительским сиденьем. Экспертиза определила, что темно-зеленое твердое вещество - это гашиш.

В отношении подозреваемой белоруски возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконном перемещении через границу наркотических веществ (ч.1 ст. 328-1 УК РБ). Машину и наркотики изъяли.

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