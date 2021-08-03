Скрывавшийся восемь лет витебский педофил задержан в Москве. Фото: МВД РБ.

Сотрудники Октябрьского РОВД Витебска во взаимодействии с российскими полицейскими установили местонахождение 55-летнего мужчины, который находился в межгосударственном розыске. Он обвиняется в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщает МВД.

По данным УВД Витебского облисполкома, на родине белорус совратил как минимум 12 малолетних мальчиков. Также проверяется его причастность к пяти аналогичным фактам в отношении несовершеннолетних подростков. В 2013 году злоумышленник скрылся от следствия. Сейчас беглец заключен под стражу до экстрадиции в Беларусь.

На момент совершения преступлений задержанный работал тренером по плаванию и входил в доверие к ученикам. Он совращал и принуждал их к половому акту, а также против их воли совершал насильственные действия сексуального характера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Клип белорусской группы «Дай дарогу!» хотят признать экстремистским. Согласно экспертному заключению, клип снят с целью дискредитации силовых структур

Три района остаются «красными»: вот где в Беларуси еще нельзя идти в лес, а где уже можно. В Минлесхозе рассказали о пожароопасной обстановке в лесном фонде

Литва начала выдворять мигрантов, идущих со стороны Беларуси, обратно – не исключено применение силы. В ночь на 3 августа на границе поймали и заставили уйти в Беларусь несколько групп нелегалов

Власти Китая начинают экстренное тестирование жителей Уханя на коронавирус. Для предотвращения новой вспышки. В городе выявлено три новых случая заражения коронавирусом – власти снова запускают тестирование всего города

Виктор Бабарико трудоустроился в колонии. Стало известно, кем он работает. Идея создать ЗК-банк не прошла – пришлось сменить профессию

Стало известно, в каких белорусских школах с 1 сентября будут военруки, а в каких – нет. Военно-патриотическое воспитание будут проводить в школах, где учатся 50 и более детей