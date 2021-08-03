Вот сколько человек подали заявку на встречу с Лукашенко - «Большой разговор с президентом»

В годовщину выборов, 9 августа 2021 года, Лукашенко выступит в формате открытого разговора. Фото: БелТА.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко намерен выступить в годовщину выборов, 9 августа, в формате так называемого «Большого разговора с президентом». Сообщалось, что на встрече будут находиться аккредитованные журналисты, представители общественности, а также резиденты экспертного и медийного сообщества Беларуси. Встреча будет проходить, по сообщению пресс-службы, в формате «открытого разговора».

До мероприятия осталось менее недели, и во вторник, 3 августа, телеграм-канал «Пул Первого», приближенны к пресс-службе президента, сообщил о том, сколько заявок пришло для участия в «Большом разговоре с президентом».

- На сегодняшний день пришло более 300 заявок на участие - от журналистов, медийщиков, частных лиц. Вопросов поступило еще больше, - сообщила администрация телеграм-канала «Пул Первого».

Уточняется, что аккредитация на «разговор» закончится уже в четверг, 5 августа. Также известно, что встречу покажут в прямом эфире.

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