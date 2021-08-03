Украинская полиция рассматривает две основные версии гибели белоруса Шишова

Глава «Белорусского Дома в Украине» Виталий Шишов найден мертвым в Киеве. Фото: БДУ

Следствие по делу о гибели на Украине гражданина Беларуси, директора Белорусского дома Виталия Шишова в настоящее время рассматривает две основные версии— это самоубийство и убийство с имитацией самоубийства. Такое заявление сделал на брифинге 3 августа в Киеве начальник Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

По его словам, у следствия есть запись с камеры видеонаблюдения из подъезда, на которой видно время выхода Шишова из дома 2 августа, а также во что он одет.

Клименко отметил, что после трех часов дня 2 августа поступило два сообщения (в Святошинское районное управление полиции Киева и в главное управление полиции Киевской области). Подруга Шишова сообщила в полицию, что Виталий утром вышел из дома на пробежку и не вернулся.

– Сразу после этого на место проживания выехала следственно-оперативная группа – полиция, кинологи. Присоединились представители Национальной гвардии, неравнодушные люди – волонтеры. Поиски длились до 22 часов. <…> Место, где мы вели поиски, – достаточно большая лесистая территория, поросшая кустарником, тяжело проходимая, поэтому много часов мы с волонтерами занимались поисками Виталия. Наступила темнота, и было решено поиски продолжить в 5 часов утра сегодня, 3 августа, – рассказал Клименко, его слова приводит БелаПАН.

Он добавил, что за ночь территорию лесного массива разделили на соответствующие квадраты. Также привлекли дополнительно сотрудников полиции и нацгвардии. В результате примерно за пару часов и сорок минут, в 7.40, удалось найти тело т погибшего Шишова.

Глава украинской полиции рассказал, что рядом с телом обнаружен мобильный телефон Шишова, а также след.

– Изучаем, чей это след – самого Виталия или кого-то еще, – уточнил он.

По предварительным данным, у Шишова содрана кожа на носу, колене левой ноги и груди, есть небольшая ссадина на верхней губе. По словам экспертов, такие следы обычно бывают при падении.

– Следователи проверяют версии, в частности, совершение самоубийства, совершение убийства с имитацией самоубийства. Это на данный момент. <…> Это две основные версии. Хотя мы не исключаем, что во время расследования возникнут и другие версии, – заявил Клименко.

Читайте также:

Глава «Белорусского Дома в Украине» Виталий Шишов найден мертвым в Киеве

Он вышел на пробежку в городской парк 2 августа и не вернулся (подробности).