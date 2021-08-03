Глава БТФ Тетерин подал в отставку. Фото: БТФ

Глава Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин подал в отставку. Информация об этом опубликована на сайте БТФ.

- В понедельник, 2 августа, Сергеем Семеновичем Тетериным было подано заявление об отставке, - говорится в сообщении БТФ.

В федерации также сообщили о том, что выборы нового председателя Белорусской теннисной федерации состоятся в сентябре на очередной отчетно-выборной конференции.

Сергей Тетерин являлся главой БТФ с 2017 года.

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