Глава БТФ Тетерин подал в отставку. Фото: БТФ
Глава Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин подал в отставку. Информация об этом опубликована на сайте БТФ.
- В понедельник, 2 августа, Сергеем Семеновичем Тетериным было подано заявление об отставке, - говорится в сообщении БТФ.
В федерации также сообщили о том, что выборы нового председателя Белорусской теннисной федерации состоятся в сентябре на очередной отчетно-выборной конференции.
Сергей Тетерин являлся главой БТФ с 2017 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Мархель ушел с поста главного тренера сборной Беларуси по футболу.
Болельщики написали множество писем в ассоциацию с просьбой уволить его после позорного поражения от Бельгии. (подробности)
Игорь Шуневич ушел с поста генерального директора минского хоккейного «Динамо».
С 2014 по 2020 год также был главой Наблюдательного совета «Динамо». (подробности)
Олег Дулуб ушел с поста главного тренера «Крумкачоў».
Исполнять обязанности главного тренера будет Сергей Козека. (подробности)