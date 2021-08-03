«Настрой позитивный и боевой»: певица МакSим пришла в сознание

Певица МакSим пришла в сознание. Фото: maxim-fans.ru
Певица МакSим пришла в сознание и ее состояние улучшается. Об этом агентству РИА Новости сообщила представитель исполнительницы Маргарита Соколова.
- Сейчас нужно просто время. Спокойствие и время. Да, МакSим пришла в сознание, - рассказала Соколова.
Она также добавила, что правое легкое певицы, которое сильно пострадало, постепенно восстанавливается. Соколова сообщила, что по видеосвязи ей удалось пообщаться с МакSим.
- Она сейчас чувствует себя намного лучше, а ее настрой боевой и позитивный. Марина всем передает привет и слова благодарности тем, кто за нее переживал. Она очень надеется, что уже скоро сможет сама всех лично поблагодарить, - написала в Инстаграм Соколова.
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