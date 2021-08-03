В МИД ответили на обвинения в адрес Беларуси в создании миграционного кризиса на границе с Литвой

В Министерстве иностранных дел Беларуси отреагировали на обвинения в адрес республики в создании миграционного кризиса на границе с Литвой. Фото: DELFI / Andrius Ufartas

В Министерстве иностранных дел Беларуси отреагировали на обвинения в адрес республики в создании миграционного кризиса на границе с Литвой. Соответствующий комментарий опубликован на сайте МИД.

В частности, пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз заявил, что высказывания представителей Европейского союза с обвинениями в адрес Беларуси в создании миграционного кризиса на границе с Литвой и использовании мигрантов «противоречат действительности».

«Мы внимательно читаем все подобные заявления и никак не можем найти в них ни подлинное желание решать проблему, ни логику или здравый смысл. Лишь шаблонные бездоказательные обвинения и угрозы, – считают в МИД Беларуси.

Там добавили, что «еврочиновники и власти соседней страны в течение года своими руками последовательно и осознанно разрушали созданную за много лет систему пограничного взаимодействия с Беларусью».

«Литва заблокировала финансирование по подписанному с ЕС Соглашению о реадмиссии, в одностороннем порядке приостановила контакты с компетентными белорусскими коллегами, демонстративно разорвала все предусмотренные двусторонними соглашениями связи по линии правоохранительных органов и так далее. А Высокий представитель ЕС по международным делам и политике безопасности, бросаясь голословными обвинениями, почему-то решил проигнорировать тот факт, что Беларусь с апреля 2021 года неоднократно и настойчиво по всем оставленным Брюсселем немногочисленными каналам сигнализировала о желании провести консультации по вопросам миграции», – сказано в заявлении МИД.

В министерстве утверждают, что предложения белорусской стороны, «как и другие инициативы в важных для всех сферах, остались без какого-либо ответа».

«Обратите внимание, что и сейчас не слышно ни одного голоса в ЕС в пользу диалога, направленного на совместное решение возникшей проблемы. Все ораторы также тщательно обходят истинные причины, провоцирующие массовые потоки нелегальных мигрантов из Ирака и иных стран, где у Запада имеются корыстные интересы. Беженцы и мигранты бегут в Евросоюз не только и не столько через Беларусь – таких маршрутов множество. Так, согласно ежегодному докладу Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев «Глобальный доклад 2020», в 2020 году количество вынужденных переселенцев в мире превысило 90 миллионов человек, включая 21 млн беженцев. Из них порядка 38 % зарегистрировано в Африке, 20 % – на Ближнем Востоке, 12 % – в Азии, 12 % – в Латинской Америке и только 10 % – в Европе», – заявили в МИД.

По данным белорусских дипломатов, «мигранты бегут из разоренных войной районов в надежде найти свой новый, теплый, уютный, а главное – безопасный дом, а натыкаются на полицейское насилие, «спираль Бруно» и откровенную враждебность».

«Рост миграционных потоков Беларусь ощущает и на себе – наши пограничники в последнее время задержали гораздо больше нелегалов, нежели раньше. Многие государства Европы, в том числе не имеющие внешних границ, также фиксируют у себя рост числа нелегалов. Но стонет и требует солидарности только Литва. Может быть, властям страны выгодно такое положение дел? И в этом контексте нам совершенно понятны справедливые вопросы, которые литовская общественность совершенно обоснованно ставит своему правительству. Зато Высокий представитель ЕС за пафосными фразами о правах человека и солидарности активно прячет очевидные факты «демократических» разгонов мирных акций протеста с чрезмерным использованием силы, а также выдворения мигрантов из Литвы, включая беременных женщин и детей, с применением оружия», – отмечается в комментарии МИД.

Также там добавили, что «видимо, это тот самый случай, когда кто-то пытается переложить свои проблемы с больной головы на здоровую, и Евросоюз неуклюже пытается использовать ситуацию на белорусско-литовской границе для демонстрации единства и солидарности».

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