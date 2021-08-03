Многоборка Яна Максимова и ее супруг легкоатлет Андрей Кравченко решили не возвращаться в Беларусь. Фото: Instagram

Многоборка Яна Максимова и ее муж – легкоатлет Андрей Кравченко (серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в десятиборье), которые находятся в Германии, решили не возвращаться в Беларусь. Об этом спортсменка рассказала своим подписчикам в Instagram.

– Долго думая и размышляя мы приняли решение не возвращаться в Беларусь. К огромному сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни... – считает Максимова.

Также она призналась, что рассчитывает на продолжение спортивной карьеры. По словам спортсменки, она намерена готовиться к следующей Олимпиаде.

– Здесь (в Германии - прим. ред.) есть возможность дышать полной грудью и быть одним из тех кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких. Мы обязательно победим. P.S. Очень надеюсь, что моя спортивная карьера продолжиться. И у меня будет возможность тренироваться и выступать, готовиться к следующим Олимпийским играм, – написала Максимова.

Добавим, что ранее в Беларусь отказалась возвращаться бегунья Кристина Тимановская. Это связано конфликтом, который у нее произошел с тренерами. Ее включили в список участников эстафеты без ее ведома, что вызвало негодование у Тимановской. После скандала руководство решило исключить спортсменку из сборной и отправить домой, однако она попросила убежища и отказалась лететь в Беларусь.

Читайте также:

Кристина Тимановская получила польскую гуманитарную визу

В ближайшие дни она прилетит в Варшаву (подробности).

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская обратилась в Международный олимпийский комитет за помощью

Она призывает МОК вмешаться в ситуацию, когда белорусская делегация «пробует вывести ее из Токио» (подробности).

Глава Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин подал в отставку

Выборы нового председателя БТФ состоятся в сентябре (подробности).