Тренер гандбольного клуба «Витязь» Яковлев уехал из Беларуси. Фото: by.tribuna.com

Тренер гандбольного клуба «Витязь» Константин Яковлев уехал из Беларуси в Украину. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале «Нашай нiвы».

Напомним, что в июне Константин Яковлев был задержан по дороге из Барановичей, где встречал с суток спортивного журналиста Руто. Его судили по статье 24.23 КоАП – Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Яковлеву дали 15 суток ареста.

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