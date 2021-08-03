«Находятся в подавленном состоянии»: в Госпогранкомитете рассказали подробности о выдворении мигрантов из Литвы в Беларусь

В Госпогранкомитете рассказали подробности о выдворении мигрантов из Литвы в Беларусь. Фото: ГПК

В Государственном пограничном комитете рассказали подробности о выдворении мигрантов из Литвы в Беларусь. Об этом сообщат БЕЛТА со ссылкой на официального представителя ГПК Антона Бычковского.

-За последние сутки около сорока иностранцев насильно были выдворены представителями сопредельной стороны в Беларусь. Указанные граждане имеют признаки телесных повреждений различной степени тяжести. Также они находятся в подавленном морально-психологическом состоянии. Среди них есть женщины и дети, в отношении которых применялась физическая сила, - сообщил Бычковский.

Он добавил, что на данный момент всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, проводятся мероприятия по выяснению всех обстоятельств.

- Мы считаем недопустимым использовать подобные методы в отношении уязвимых лиц, в тем более детей и женщин. Такого рода действия грубо нарушают права человека и подлежат расследованию компетентными органами, в том числе международными, - отметил Бычковский.

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