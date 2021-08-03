Вот как с высоты выглядит озеро с водой «цвета заварки» под Пуховичами, которое обожают минчане

Воду в Материнском озере сравнивают с чаем, квасом, Колой и даже коньком. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Пока лето в самом разгаре есть еще возможность (и не одна) посетить одно из самых необычных озер в Беларуси. О новом месте рассказывает канал о путешествиях в соцсети TikTok @Belarus360.

Блогеры искупнулись в популярном у минчан озере Материнском, что под Пуховичами и сняли красивые кадры с высоты птичьего полета. Ролик набрал в ТикТоке более 1,6 миллиона просмотров и свыше 75 тысяч «нравится».

Озеро Материнское находится в Пуховичском районе. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

- Недалеко от Минска есть очень необычное озеро. Вода в нем похожа на чайную заварку, а грязь считается лечебной. Это озеро Материнское в Пуховичском районе, - говорится в ролике @Belarus360.

Необычное озеро находится всего в 35 километрах от МКАД. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Многие любят приезжать на Материнское озеро с детьми, потому что вход в воду пологий, а дно песчаное и приятное.

- Если проплыть подальше, что можно ощутить дно вязкое и илистое. А красный оттенок воды, который некоторые сравнивают с чайной заваркой, - из-за сапропелевые донных отложений, - прокомментировали блогеры.

В сезон на озере много отдыхающих. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Место находится всего в 35-ти километрах от МКАД, поэтому часто на отдыхе здесь жители Минска. Кстати те, кто впервые увидели видео озера в блоге, сравнили в комментариях цвет воды не только с чаем, но с квасом, Кока-Колой и даже коньяком. Те же, кто и сами часто отдыхают в этих местах, уточнили:

Темный цвет воде в озере придают отложения на дне. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

- Озеро великолепное! Дно торфяное, поэтому и цвет такой. А какое оно теплое в жару - просто супер! - рассказали пользователи соцсети.

А другие белорусы добавили и новую локацию для отдыха на белорусских озерах: «Такая же водичка есть в озере Скачальское недалеко от Старых Дорог!».

Темная с высоты в реальности вода в озере прозрачная. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

А на каком необычном белорусском озере любите отдыхать вы?

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