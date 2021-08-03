Британский премьер Джонсон пообещал утроить финансовую поддержку белорусского народа после встречи с Тихановской

Тихановская встретилась в Лондоне с премьер-министром Великобритании Джонсоном. Фото: Telegram

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская встретилась с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном 3 августа. Об этом сообщается в пресс-релизе Даунинг-стрит.

Британский премьер осудил грубые нарушения прав человека и преследование общественных деятелей в Беларуси, включая Светлану Тихановскую и ее мужа.

«Премьер-министр обрисовал шаги, предпринятые Великобританией для привлечения виновных к ответственности, включая введение санкций против самого Лукашенко. Он подчеркнул приверженность Великобритании белорусскому народу, в частности, сообщил об утроении финансовой поддержки белорусскому гражданскому обществу в этом году», – отмечается в пресс-релизе Даунинг-стрит.

Джонсон напомнил, что Великобритания одной из первых ввела санкции после инцидента с самолетом Raynair.

– Мы решительно поддерживаем народ Беларуси и, я думаю, мы были одними из первых, кто ввел санкции после угона лайнера с Романом Протасевичем, – добавил британский премьер.

Тихановская, в свою очередь, поблагодарила Джонсона за поддержку.

– Очень важно понимать, что одна из самых могущественных стран мира поддерживает Беларусь, – отметила экс-кандидат в президенты, ее цитирует BBC.

Встреча Тихановской и Джонсона длилась около 25 минут. Во время переговоров обсуждались также санкции против белорусских властей.

– Важно, чтобы они были эффективными и координировались со странами ЕС, США и Канадой, – говорится в сообщении Даунинг-стрит.

Тихановская также рассказала Джонсону о ситуации с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской на Олимпиаде, которую принудительно хотели отправить домой, и о гибели на Украине белорусского активиста Виталия Шишова.

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