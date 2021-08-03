Белорусская легкоатлетка Тимановская озвучила свои ближайшие планы и рассказала, что ее волнует больше всего

Белорусская легкоатлетка Тимановская рассказала, что ее волнует и свои ближайшие планы. Фото: Инстаграм Кристины Тимановской

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в среду, 4 августа, вылетает из Токио в Варшаву. Она рассказала, что ее больше всего волнует, а также о своих ближайших планах. Видео было опубликовано в телеграм-канале «DW Беларусь».

- Конкретно сейчас я хочу безопасно добраться в Европу, встретиться там с фондом, с людьми, которые мне помогают и принять совместное решение, как мне поступить дальше. Мне очень бы хотелось и дальше продолжить свою спортивную карьеру, потому что мне еще только 24 года. У меня были планы еще как минимум на две Олимпиады. Пока я не думала о том, за какую страну хотела бы выступать. Или все-таки продолжу выступать за Беларусь, - сказала спортсменка.

Она добавила, что все, что ее сейчас волнует - это безопасность.

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