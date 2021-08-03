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Общество3 августа 2021 20:03

МИД Украины оказывает помощь мужу белорусской бегуньи Тимановской

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба пожелал супругам «успешно пройти все испытания»
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
МИД Украины оказывает помощь мужу белорусской бегуньи Тимановской. Фото: Instagram

МИД Украины оказывает помощь мужу белорусской бегуньи Тимановской. Фото: Instagram

Украина оказывает необходимую помощь Арсению Зданевичу – супругу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Об этом сообщил во вторник, 3 августа, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Зданевич недавно покинул Беларусь и находится на Украине.

– Связались с Арсением Зданевичем, мужем спортсменки Тимановской, <...>. Оказываем необходимую помощь на время пребывания на Украине и сделаем все, чтобы он чувствовал себя в безопасности, несмотря на шокирующие новости, – написал Кулеба в Twitter. Он также пожелал супругам «успешно пройти все испытания».

Тем временем сама спортсменка дала большое интервью, в котором рассказала о своих дальнейших планах.

В среду, 4 августа, она вылетает из Токио в Варшаву, поэтому в настоящее время больше всего беспокоится о том, чтобы безопасно долететь до Европы.

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