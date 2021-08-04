Победителем квиза о технологиях от МТС для старшеклассников стал школьник из Червеня. Он выиграл MacBook Pro

Финальный этап квиза прошел в субботу в столичном Лошицкой парке, победителем стал десятиклассник Павел Барбук из средней школы №4 города Червень. В качестве приза он мог выбрать Apple MacBook Pro или грант в размере 5000 белорусских рублей на онлайн-обучение. Школьник выбрал ноутбук.

«Я уже решил, куда буду поступать после 11 класса, поэтому хочу сосредоточиться на изучении профильных предметов, для этого мне потребуется комфортное рабочее место, — поделился своим выбором Павел Барбук. — Я занимаюсь интеллектуальными играми несколько лет, вместе с тренером Вадимом Олеговичем Кузмичем наша команда неоднократно побеждала в крупных турнирах, но в этот раз мне удалось проявить себя не только как участника крутой команды, но и как самостоятельного сильного игрока».

Серия игр «MobiКвиз» стартовала в июле с отборочного тура в онлайн-формате, в котором приняло участие 33 команды со всей Беларуси. Семь сборных из Минска, Гродно, Гомеля, Витебской и Минской областей выдержали интеллектуальную конкуренцию с соперниками: прошли в полуфинал и приехали в Минск. Сильнейшей командой полуфинала стала сборная Логойска и Червеня «Тильтонский орден». В финале игроки команды сразились между собой за главный приз.

Вопросы всех этапов квиза касались технологий, инноваций, интернета, мобильной связи, литературы и истории. Победитель «MobiКвиза» правильно ответит на большинство вопросов игры. Все участники квиза, независимо от итогов финала, получили памятные сувениры от МТС.