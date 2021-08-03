Сотрудники ГУБОПиК задержали футбольных фанатов, которые строили баррикады 9 августа 2020 года. Фото: pixabay.com

В Министерстве внутренних дел сообщили, что сотрудники ГУБОПиК задержали пятерых футбольных фанатов из Минска, которые 9 августа 2020 года строили баррикады. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале МВД.

- Сотрудники ГУБОПиК задержали пятерых футбольных фанатов из Минска, которые вечером 9 августа 2020 года находились в толпе агрессивно настроенных участников протеста, строили баррикады, а также забрасывали камнями сотрудников милиции, - прокомментировали в МВД.

В ведомстве добавили, что следователи дали правовую оценку действиям задержанных и признали их подозреваемыми по уголовному делу, которое ранее было возбуждено по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и участия в них.

- Задержанным от 18 до 34 лет. Все они ранее привлекались в административной или уголовной ответственности, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, - заявили в МВД.

В ведомстве отметили, что продолжается работа по установлению лиц, причастных к несанкционированным массовым мероприятиям в 2020 году.

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