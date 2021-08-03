«У нас куча доказательств»: Литва настаивает на причастности властей Беларуси к кризису с мигрантами

У Литвы есть доказательства причастности белорусских властей к кризису с нелегальными мигрантами на границе, заявил замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас. Фото: pixabay

У Литвы есть доказательства причастности белорусских властей к кризису с нелегальными мигрантами на границе. Такое заявление сделал во вторник, 3 августа, замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

– Самые первые симптомы были, когда белорусские пограничники перестали сотрудничать. Когда они перестали принимать мигрантов обратно. Потом появились прямые доказательства – как довозят до границы нелегалов, а когда их замечают – уезжают в лес. У нас куча доказательств. Их подвоз к границе был сделан силовиками и белорусскими пограничниками, – заявил Адоменас в интервью радиостанции «Эхо Москвы», его слова приводит «РИА Новости».

Адоменас добавил, что граница с Беларусью была недостаточно защищена.

– Мы полагались на коллегиальную работу с Беларусью. Это 30 лет работало. Потом (президент Беларуси – прим. ред.) Лукашенко стал использовать людей, которые ищут лучшую жизнь. Защита границ недостаточная. Мы начали строить барьер, но это займет время, – рассказал Адоменас.

Напомним, что Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Страна начала применять по отношению к ним новую тактику. Их ловят на границе и заставляют возвращаться обратно.

Тем временем в МИД Беларуси отреагировали на обвинения, заявив, что они «противоречат действительности».

Читайте также:

Литва готовится установить сетчатый забор на границе с Беларусью

Рассматривалась также идея возведения каменной стены, но от нее отказались (подробности).

«Находятся в подавленном состоянии»: в Госпогранкомитете рассказали подробности о выдворении мигрантов из Литвы в Беларусь

В ведомстве добавили, что около сорока иностранцев за сутки были насильно выдворены в Беларусь (подробности).

Видеофакт. Посмотрите, как африканские нелегалы перепрыгивают через забор на границе Литвы и Беларуси

Мигранты попали в поле зрения видеокамеры, и на литовской стороне их уже ждали пограничники (подробности).