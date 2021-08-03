«Находились в вагоне с удобрениями»: в Литве задержали очередную партию белорусских сигарет

В Литве задержали очередную партию белорусских сигарет. Фото: литовская таможня

Очередную партию белорусских сигарет задержали 3 августа, во вторник, литовские таможенники. Информация об этом была опубликована на странице литовской таможни в Facebook.

- Во время проверки грузового поезда, который прибыл на станцию Стасилос из Беларуси, в одном из вагонов с удобрениями были обнаружены 79,5 тысяч пачек сигарет. Их стоимость оценивается в 260 тысяч евро, - говорится в сообщении.

В Литве задержали очередную партию белорусских сигарет. Фото: литовская таможня

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