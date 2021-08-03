Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух рабочих в шахте Петриковского ГОК. Фото: сайт СК

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух рабочих в шахте Петриковского ГОК. Следователи завершили работу на месте случившегося. Подробности были опубликованы на сайте СК.

- Удалось установить, что 3 августа, во вторник, в Петриковском районе Гомельской области два электрогахосварщика погибли при проведении разгрузочных работ на горно-обогатительном комбинате. Во время проведения первоначальных следственных действий было установлено, что в ночь со 2 на 3 августа одно из звеньев треста проводило погрузочно-разгрузочные работы в конвейерном штреке. Мужчины 27 и 32 лет находились в вагонетке на платформе доставочной машины и во время остановок занимались выгрузкой металлических роликов, - рассказали в ведомстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух рабочих в шахте Петриковского ГОК. Фото: сайт СК

В СК добавили, что примерно в 3.20 произошло самопроизвольное движение машины вперед по уклону.

- Транспортное средство столкнулось с бункером-перегружателем комбайна. В результате случившегося работники, которые находились в загруженной металлическими роликами вагонетке, от полученных травм скончались на месте, - прокомментировали в Следственном комитете.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух рабочих в шахте Петриковского ГОК. Фото: сайт СК

В ведомстве отметили, что следователями совместно со специалистами ГКСЭ было осмотрено место произошедшего.

- Для проведения следственного действия осуществлялся спуск в шахту на глубину более 700 метров. Была подробно зафиксирована следовая картина и взаимное расположение транспортных средств. Также были допрошены сотрудники предприятия, изъята вся необходимая техническая и трудовая документация. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы, - заявили в СК.

По факту случившегося управлением Следственного комитета по Гомельской области было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 144 УК – Причинение смерти по неосторожности.

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