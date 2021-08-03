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Политика3 августа 2021 21:57

Литва выявила россиян среди нелегальных мигрантов из Беларуси

По словам замглавы МИД Литвы Мантаса Адоменаса, граждан РФ тоже будут возвращать
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
Литва выявила россиян среди нелегальных мигрантов из Беларуси. Фото: DELFI / Andrius Ufartas

Литва выявила россиян среди нелегальных мигрантов из Беларуси. Фото: DELFI / Andrius Ufartas

Среди нелегальных мигрантов, пересекающих белорусско-литовскую границу, обнаружены россияне. Теперь Литва ведет переговоры с Россией об их возвращении. Такое заявление сделал во вторник, 3 августа, заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

– У нас был диалог с представителем РФ, потому что там есть и российские граждане, которые пересекают эту границу. Их тоже будем возвращать, – заявил Адоменас в эфире радиостанции «Эхо Москвы», его слова приводит «РИА Новости».

Также он уточнил, что две трети нелегалов – это граждане Ирака.

– Граждане Ирака составляют почти две трети мигрантов. И, конечно, у нас были и будут переговоры с властями Ирака, иракских регионов, из которых они происходят. Так же, как и с другими странами, – добавил Адоменас.

Напомним, что он также заявил о наличии у Литвы «кучи доказательств» причастности белорусских властей к кризису с нелегальными мигрантами на границе.

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