Литва выявила россиян среди нелегальных мигрантов из Беларуси. Фото: DELFI / Andrius Ufartas

Среди нелегальных мигрантов, пересекающих белорусско-литовскую границу, обнаружены россияне. Теперь Литва ведет переговоры с Россией об их возвращении. Такое заявление сделал во вторник, 3 августа, заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

– У нас был диалог с представителем РФ, потому что там есть и российские граждане, которые пересекают эту границу. Их тоже будем возвращать, – заявил Адоменас в эфире радиостанции «Эхо Москвы», его слова приводит «РИА Новости».

Также он уточнил, что две трети нелегалов – это граждане Ирака.

– Граждане Ирака составляют почти две трети мигрантов. И, конечно, у нас были и будут переговоры с властями Ирака, иракских регионов, из которых они происходят. Так же, как и с другими странами, – добавил Адоменас.

Напомним, что он также заявил о наличии у Литвы «кучи доказательств» причастности белорусских властей к кризису с нелегальными мигрантами на границе.

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