В Жлобине женщина-водитель сбила 10-летнюю девочку

В Жлобине водитель легковушки сбила 10-летнюю девочку Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Жлобине водитель легковушки сбила 10-летнюю девочку-пешехода, сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария с участием ребенка произошла вечером 2 августа - 28-летняя женщина сбила школьницу, когда та перебегала дорогу в неустановленном для этого месте.

С травмами девочка была госпитализирована в травматологическое отделение Жлобинской ЦРБ.

Еще одно ДТП произошло 3 августа в Рогачевском районе - нетрезвый 28-летний водитель не справился с управлением и выехал на обочину. После этого врезался в хозпостройку домовладения, затем в результате заноса выехал на левую обочину, где врезался в дерево. В ДТП пострадал 35-летний пассажир, который ехал на переднем сидении. Его госпитализировали в Рогачевскую ЦРБ.

В Госавтоинспекции просят родителей проводить с детьми профилактические беседы о правилах поведения на дороге и вблизи нее.

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