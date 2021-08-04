В Беларуси впервые женщина стала тренером мужской футбольной команды

Первая женщина в Беларуси, которая будет тренировать мужскую футбольную команду - Елена Адамчук. Фото: кадр из видео Football Брестчины.

Первую в Беларуси женщину, которая стала тренером мужской футбольной команды, зовут Елена Адамчук. Она стала главным тренером футбольного клуба «Пружаны».

Елена Адамчук – мастер спорта, играла в женских футбольных командах «Бобруйчанка», «Неман», «Надежда» и «Виктория», была участницей сборной Беларуси. После окончания карьеры игрока ушла на тренерскую работу в ДЮСШ в Пружанах, пишет Прессбол.

В ДЮСШ Адамчук тренировала мальчиков – детей и подростков разного возраста. Именно с ее приходом в ДЮСШ там было открыто отделение футбола. В интервью местной газете «Районные будни» Елена Адамчук рассказала, что в работе с детьми всегда применяла индивидуальный подход.

Женщине-тренеру фактически придется спасать команду, которая в последнее время не показывала хороших результатов. На новом месте Елена Адамчук первым делом «омолодила» команду, пополнив ее молодыми игроками, большинство из которых – ее воспитанники, которых она тренировала в ДЮСШ, рассказал канал Football Брестчины.

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