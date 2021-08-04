В мире наблюдается рост заболеваемости коронавирусом: 4 миллиона новых случаев на неделю

В мире наблюдается рост заболеваемости COVID-19 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За минувшую неделю в мире коронавирусом заразились более 4 миллионов человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Количество новых случаев заболевания за неделю на 3% выше показателей за предыдущий семидневный период.

– Число новых случаев заражения растет в течение месяца: на прошлой неделе (с 26 июля по 1 августа) их было выявлено более 4 миллионов, – сообщил в ВОЗ.

За минувшую неделю было зарегистрировано 64 тысячи смертей от коронавируса в мире, при этом показатель смертности от болезни снизился на 8%.

В ВОЗ также сообщили, что штамм коронавируса «дельта» уже циркулирует в 135 странах.

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