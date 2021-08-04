Министр обороны Беларуси Виктор Хренин пригласил казахстанских военных участвовать в учениях «Запад-2021»

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин пригласил казахстанских военных участвовать в совместных в Россией учениях в сентябре. Фото: Минобороны.

В Минске прошли официальные переговоры Министра обороны Беларуси Виктора Хренина с первым заместителем Министра обороны, начальником Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана Муратом Бектановым.

Виктор Хренин пригласил казахстанских военных для участия в учениях «Запад-2021», сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

-В ходе встречи генерал-лейтенант Виктор Хренин отметил единство взглядов на вызовы и угрозы в Восточно-Европейском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности, дал высокую оценку уроню военного сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь, - говорится в сообщении пресс-службы.

Учения «Запад-2021» - совместные стратегические учения Беларуси и России – пройдут в сентябре. Они развернутся как на белорусских, так и на российских военных полигонах. До этого намечена серия подготовительных учений. В Беларусь уже прибывают российские военные. На учениях будет отрабатываться один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. В частности, будет массово применяться военная авиация.

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