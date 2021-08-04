Незадолго до вылета в Варшаву Тимановская пересела на рейс до Вены. Вот что случилось

Почти перед вылетом Тимановская поменяла рейс Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кристина Тимановская 4 августа незадолго до посадки изменила прямой рейс до Варшавы на рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines, следующий до Вены. Об этом пишет ТАСС.

Почему Тимановская изменила направление, не уточняется. По неподтвержденным данным, такое решение приняли представители польского посольства, которые сопровождали спортсменку, из-за того, что на борту до Варшавы должны были лететь иностранные журналисты.

Из польского посольства в Токио, в аэропорт белорусскую бегунью привез полицейский автомобиль. У Тимановской была польская гуманитарная виза, она планировала сесть на прямой рейс до Варшавы.

Ранее муж белорусской спортсменки Александр Зданевич сообщал, что в Австрии находится тренер Тимановской.

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Они считают, что «сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни» (подробности).