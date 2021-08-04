Ученые: из-за пандемии дети стали хуже видеть

Дети теряют зрение из-за карантина во время пандемии, выяснили ученые. Фото: deteylechenie.ru.

Пандемия привела к увеличению количества близоруких детей, установили ученые из Гонконга. Об этом пишет Медицина и Наука со ссылкой на Британский журнал офтальмологии.

Сам коронавирус здесь не при чем, дети теряют зрение из-за того, что вынуждены больше времени проводить дома в связи с введением карантина. Поэтому они дольше сидят за компьютерами или другими гаджетами.

«Исследование глаз детей в возрасте 6-8 лет с начала пандемии показало увеличение близорукости почти на 19,%», – приводит издание неутешительную статистику.

Опросив родителей детей этого возраста, исследователи установили, что если до начала пандемии и введения карантинных мер в среднем они проводили за компьютерами и гаджетами 2,5 часа в день, то после его введения это время увеличилось до семи часов.

На снижение зрения могло повлиять и то, что в китайских домах, как правило, слишком тесные квартиры с ограниченным пространством, уточняют исследователи.

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