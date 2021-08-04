Госпогранкомитет заявил о гибели молодого человека неславянской внешности на границе с Литвой

Литва выдворяет нелегалов, идущих через границу, в Беларуси заявили об одном погибшем. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Делфи.

О гибели молодого человека неславянской внешности на белорусско-литовской границе сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.

«Госпогранкомитет подтверждает информацию о гибели молодого человека на границе с Литвой», - пишет агентство.

По информации БЕЛТА, молодого мужчину неславянской внешности нашли белорусские пограничники. Он был в тяжелом состоянии. Ему пытались оказать первую помощь, но мужчина скончался на месте. Это произошло в районе населенного пункта Бенякони.

Подробности происшествия рассказала пресс-служба президента Беларуси в телеграм-канале Пул Первого. Сообщается, что погибший молодой человек – гражданин Ирака, который возвращался из Литвы в Беларусь. На избитого мужчину обратили внимание местные жители, которые сообщили об этом пограничникам. Мужчина умер на руках у пограничников.

Президент Беларуси Александр Лукашенко взял на личный контроль расследование инцидента, сообщает Пул Первого. Следственный комитет немедленно приступит к расследованию. Поставлена задача найти родственников погибшего мужчины, выдать им визы и оказать помощь по прибытию в Беларусь, чтобы они смогли забрать его тело.

Ранее сообщалось, что Литва начала выдворять мигрантов, идущих со стороны Беларуси через границу, не исключая применение силовых методов.

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