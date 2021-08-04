Суд над Колесниковой и Знаком начнется в Минске 4 августа

Суд над Колесниковой и Знаком начнется 4 августа Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Коллегия по уголовным делам Минского областного суда 4 августа в 11.00 начнет рассмотрение уголовного дела в отношении членов президиума Координационного совета Марии Колесниковой и Максима Знака. Дело будет рассматриваться в закрытом режиме.

Колесникову и Знака обвиняют в совершении преступлений по ч.1 ст. 357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата власти – до 12 лет лишения свободы), ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности – до пяти лет лишения свободы), ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования - до 7 лет лишения свободы) УК РБ.

Колесникова и Знак были задержаны в сентябре 2020 года, сначала их обвинили в призывах к свержению власти, потом добавили еще две уголовные статьи. Мария и Максим находятся под стражей с момента задержания.

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