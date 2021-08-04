Лежала на дороге. Ночью более 40 человек искали пропавшую 4-летнюю девочку в Могилевском районе и нашли по следам на песке

Четырехлетнюю девочку искали ночью по следам и нашли на дороге - малышка лежала, свернувшись калачиком. Фото: МЧС.

Четырехлетняя девочка потерялась недалеко от деревни Семукачи Могилевского района. Историю спасения ребенка рассказали в пресс-службе МЧС.

Девочка пропала вечером 3 августа. Она каталась на самокате по улице. В последний раз ее видели в 21.35, а в службу спасения родственники ребенка обратились в 23.25.

Пропавшего ребенка искали более 40 человек, в том числе работники МЧС, применялась спецтехника. Ориентиром, в каком направлении вести поиски, послужил самокат девочки – его нашли на повороте в соседнюю деревню Островщина.

На песке были видны следы малышки, по ним и пошли спасатели. Когда же следы пропали, Евгений Лобач начал осматривать буквально каждый сантиметр местности, подсвечивая фонариком. Малышку он нашел на дороге, та лежала, свернувшись калачиком. Евгений взял девочку на руки, успокоил, сказал, что отвезет ее домой на большой красной машине.

Девочка не пострадала.

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