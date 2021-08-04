Ученые обнаружили цветок, блокирующий коронавирус и цитокиновый шторм

Чернушка посевная блокирует коронавирус и цитокиновый шторм. Фото: Healthlife.com
Австралийские ученые пришли к выводу, что растение чернушка посевная (Nigella sativa) можно использовать в будущем для лечения коронавируса. Научное исследование опубликовано на сайте Medical Xpress.
В результате исследований ученые установили, что Nigella sativa содержит тимохинон, который способен связываться с S-белком коронавируса и препятствовать развитию воспалительного процесса в легких.
– Он также может блокировать «цитокиновую бурю», которая возникает у серьезно больных пациентов, госпитализированных с COVID-19, – сообщил профессор Каниз Фатима Шад, один из авторов научной работы.
Чернушка посевная также эффективна при наличии аллергического ринита и синусита, а также детской эпилепсии.
Лабораторно доказано, что Nigella sativa эффективна в борьбе с бактериями, вызывающими легкие и тяжелые инфекции, а также вирусы (в том числе и грипп).
Произрастает цветковое растение Nigella sativa в Северной Африке и Западной Азии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Ученые: из-за пандемии дети стали хуже видеть
Офтальмологи заметили, что близоруких детей стало больше почти на 19 процентов (подробности).