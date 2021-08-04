Ученые обнаружили цветок, блокирующий коронавирус и цитокиновый шторм

Чернушка посевная блокирует коронавирус и цитокиновый шторм. Фото: Healthlife.com

Австралийские ученые пришли к выводу, что растение чернушка посевная (Nigella sativa) можно использовать в будущем для лечения коронавируса. Научное исследование опубликовано на сайте Medical Xpress.

В результате исследований ученые установили, что Nigella sativa содержит тимохинон, который способен связываться с S-белком коронавируса и препятствовать развитию воспалительного процесса в легких.

– Он также может блокировать «цитокиновую бурю», которая возникает у серьезно больных пациентов, госпитализированных с COVID-19, – сообщил профессор Каниз Фатима Шад, один из авторов научной работы.

Чернушка посевная также эффективна при наличии аллергического ринита и синусита, а также детской эпилепсии.

Лабораторно доказано, что Nigella sativa эффективна в борьбе с бактериями, вызывающими легкие и тяжелые инфекции, а также вирусы (в том числе и грипп).

Произрастает цветковое растение Nigella sativa в Северной Африке и Западной Азии.

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