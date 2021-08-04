Следственный комитет рассказал, что выявили, расследуя гибель штукатура в Минске 29 июня

СК расследовал гибель рабочего, а нашел зарплату в конверте. Фото: Следственный комитет.

Подробности расследования гибели рабочего-штукатура на одном из предприятий Минска рассказали в Следственном комитете. Напомним, трагедия случилась 29 июня. 31-летний мужчина штукатурил панель весом более 2,5 тонн, элемент панели упал на него и придавил насмерть. Тогда же стало известно, что и сам погибший, и его коллега, который был очевидцем происшествия, работали на предприятии без официального оформления.

В Следственном комитете рассказали, что при проведении расследования выявили и другие нарушения. На предприятии не только не трудоустраивали работников официально, но и часть зарплаты выплачивали «в конвертах».

-Следователями незамедлительно об указанном факте уведомлена инспекция по налогам и сборам города Минска для принятия мер реагирования, - рассказала официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

За выплату зарплаты «в конвертах» работодателю может грозить до 7 лет лишения свободы, а за уклонение от уплаты налогов максимальный срок вырос до 12 лет.

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