Появилось видео с Марией Колесниковой и Максимом Знаком из зала суда

Закрытое судебное заседание по делу Колесниковой и Знака проходит в Минске. Фото: скриншот Sputnik

Минский областной суд рассматривает уголовные дела в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака 4 августа, передает Sputnik.

Обвиняемые в зал суда были доставлены заранее. До начала закрытого заседания в зал допустили представителей СМИ.

Колесникова в хорошем настроении: танцует и показывает свое фирменное сердечко. Она была в черном платье и с короткой стрижкой.

Как сообщает агентство, к Минскому областному суду пришли родственники и близкие обвиняемых, а также ряд дипломатов европейских государств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Виктор Бабарико трудоустроился в колонии. Стало известно, кем он работает

Идея создать ЗК-банк не прошла – пришлось сменить профессию (подробности).