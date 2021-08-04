ГАИ Минска предупредила о новой спецоперации: вот кого проверят

Под особым контролем ГАИ в Минске будут пешеходы. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Минске стартовали и продлятся до 6 августа комплексные профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с пешеходами. Об этом проинформировали БелТА в пресс-службе ОГАИ Партизанского РУВД столицы.

По словам госавтоинспектора ОГАИ Анны Тиханович, в Минске с января 2021-го года в целом снизилось общее число ДТП с участием пешеходов, погибших и раненых. Однако стало больше наездов на несовершеннолетних участников дорожного движения, а также аварий, которые произошли по вине пешеходов.

Что будет происходить в Минске во время спецоперации ГАИ? Правоохранители обеспечат контроль по соблюдению ПДД, как пешеходами, так и водителями, отдельно обратят внимание на пешеходов, которые нарушают правила. Под особым контролем будет использование фликеров в темное время суток.

Водителей и пешеходов в ГАИ призвали соблюдать ПДД и быть предельно внимательными на пешеходных переходах, особенно с приходом темноты.

- Обнаружив вблизи проезжей части пешехода с признаками опьянения, необходимо незамедлительно сообщить на об этом на номер «102», - напомнили в ГАИ.

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