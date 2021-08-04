Пенсионер из Бреста поговорил по телефону и потерял 37 тысяч рублей.

Буквально вчера «Комсомолка» рассказывала о том, как пенсионерка из Минска после разговора с «сотрудником банка» пенсионерка лишились 37 тысяч рублей. Сегодня стало известно еще об одном таком случае – и снова сумма потери – 37 тысяч рублей.

- В июле текущего года в правоохранительные органы обратился 67-летний житель Бреста и сообщил о том, что с его карт-счетов похитили более 37 тысяч рублей, - сообщает Следственный комитет Беларуси. - Потерпевший рассказал следователю, что 20 июля в мессенджере Viber ему позвонил мужчина и представился сотрудником милиции из отдела по борьбе с компьютерными преступлениями. В ходе разговора он пояснил, что мошенники пытались похитить с карт-счета местного жителя денежные средства, но операции были отменены. Чтобы уберечь деньги ему необходимо назвать паспортные данные и установить на свой мобильный телефон программу удаленного доступа, для перевода сбережений на безопасный счет другого банка для их сохранности.

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