Аномалия температур по всей стране и опасные грозы: синоптики рассказали, каким был июль в Беларуси

В июле в Беларуси температура на 4,1 градуса выше нормы. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Жаркий июль прошел. Его средние температуры по стране превысили климатическую норму на 4,1 градуса, говорится в климатической характеристике месяца опубликованной на сайте Белгидромета. В июле средняя температура по Беларуси составила +22,5 градуса. И в каждой из трех июльских декад климатическая норма была превышена. Положительная аномалия температур в пределах 4,0 - 4,2 градусов распространилась по всей республике.

- Вообще, июль 2021-го стал вторым в ранжированном ряду наблюдений от самого теплого к самому холодному, начиная с 1881-го года - уточнили метеорологи.

Самыми теплыми были первая и вторая декады июля, когда средние температуры превышали климатические нормы на 4,4 и даже 6 градусов. Выдавались и такие жаркие дни в июле, когда днем градус не снижался меньше +30…+34 жары, а в отдельных локациях в пиковую жару было и более +35 градусов.

Жаркие рекорды июля зафиксировали 12 июля в Могилеве и 17 июля в Лельчицах, в этих городах воздух прогревался до +35,5 выше ноля. В ночные часы фиксировался в июле и минимальный градус - самая холодная ночь была 22 июля в Езерищах и Лынтупах - всего +6,8 градуса.

Осадков в июле выпало недостаточно- в среднем всего 78 процентов климатической нормы. Но при этом в некоторых регионах ливни были чрезмерными. Больше всего осадков - 107 миллиметра выпало на Брестчине, а на Витебщине минимум - всего 33 процента климатической нормы.

- Режим увлажнения на протяжении месяца был неоднородным. Осадки - преимущественно ливневого характера, местами - грозы с градом. А в отдельных районах дожди достигали критерия опасного явления, - добавили в Белгидромете.

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