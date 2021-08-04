Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 4 августа 2021 года: 11 смертей и резкий рост новых случаев - 967 за сутки, но и более 1 миллиона привитых

В Минздраве сообщили о новых случаях коронавируса за сутки. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Беларуси на 4 августа прошли полный курс вакцинации более 1,016 миллиона человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в ежесуточном отчете по заболеваемости COVID-19 на среду, 4 августа.

Так стало известно, что за сутки коронавирус подтвердился еще у 967 человек, это почти в два раза больше показателя предыдущего дня. Кроме того, цифра заболеваемости вновь приблизилась к психологической отметке в 450 тысяч случаев. И составляет на 4 августа уже 449 тысяч 302 человека с положительным тестом на коронавирус за все время пандемии.

Растет и количество выздоровевших, были выписаны за сутки 1 тысяча 37 пациентов. А за весь период переболели уже 443 тысячи 417 пациентов.

Также в Минздраве сообщили и еще об 11 смертях от коронавируса.

- За весь период пандемии в Беларуси умерли 3 тысячи 494 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией, - прокомментировали в пресс-службе.

В ведомстве еще привели статистику тестирования на «ковид»: за сутки было сделано еще 21,459 тысячи тестов, а за всю пандемию уже свыше 7,352 миллиона исследований.

Сообщили в Минздраве и актуальные цифры массовой вакцинации против коронавируса. Уже более 1,408 миллиона белорусов получили первую дозу вакцины, из этого числа свыше 1,016 миллиона человек прошли полный курс вакцинации.

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