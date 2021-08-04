Власти планируют увеличить продолжительность жизни белорусов: до 76,5 лет к 2025 году

Названы цели развития Беларуси в экономике и социальной сфере на 2021 - 2025 годы. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

На сайте национального правового интернет-портала появился указ об утверждении программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025-ый годы.

Кроме новых направлений, в документе подведены итоги реализации госпрограммы на предыдущую пятилетку, 2016 - 2020-ый годы. Делается вывод о том, что был достигнут главный результат - «повышение уровня жизни населения, сохранение безопасности и суверенитета страны».

- Несмотря на внешние вызовы и ограничения, удалось сохранить внутреннюю стабильность и не допустить обвала экономики, - говорится в разделе «Основные итоги развития страны за 2016 - 2020 годы».

Называются также и проблемы предыдущей госпрограммы. Например, заявляется, что рост ВВП оказался ниже запланированного показателя. Были не выполнены показатели по экспорту и инвестициям. И Беларусь осталась «зависимой от внешних рынков, поставок углеводородного сырья». Также указывается, что республика по-прежнему отстает от государств Евросоюза по производительности труда, прежде всего в госсекторе.

Критично авторы документа проходятся по таким нерешенным вопросам, как «бюрократизм и волокита в принятии решений на местах», «сокращение документооборота и отчетности». Называются социальные проблемы: сокращение демографического потенциала и старение населения, диспропорцию между регионами по уровню доходов. Заявляется, что программа новой пятилетки будет направлена на решение данных проблем.

Еще указываются главные цели на 2021 - 2025-ый годы. В задачах: обеспечить стабильность в обществе, рост благосостояния белорусов через модернизацию экономики, наращивание соцкапитала, создание «комфортных условий для жизни, работы и самореализации человека».

По каждой отдельной задаче, декларируется, как она будет решаться. Например, экономические вопросы хотят достичь через «восстановление экономики и последующий устойчивый рост».

Также власти намерены увеличить до 76,5 лет продолжительность жизни к 2025-му году.

- Ожидаемую продолжительность жизни к 2025 году нужно увеличить до 76,5 года и укрепить здоровье нации, - говорится в документе.

В социальной сфере стоят также задачи по росту не менее чем на 20 процентов реальных располагаемых денежных доходов белорусов. И уже в этом году запланировано на 1,6 процента увеличить реальные доходы населения, а затем ускорить темпы их роста до 5,6 процента в 2025-ом

- При этом темп роста пенсий должен быть выше уровня инфляции, - подчеркивается в указе.

Также стоят задачи по повышению качества образования, развитию новых профессиональных компетенция, соответствующих экономическим потребностям. Декларируется о необходимости реализации «региональной политики», преследующей такие цели, как «создание комфортной среды проживания и новых рабочих мест, гарантирующих достойную оплату за эффективный труд».

Указаны в документе и другие аспекты социально-экономического развития Беларуси до 2025-го года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стало известно, сколько проживут белорусы, которые родятся в 2030 году.

Ожидаемая продолжительность жизни этих людей должна составить 80 лет (подробности).

К 2100 году население Беларуси уменьшится до 4 млн человек. Этот и еще 10 научных фактов о белорусах.

Что говорят статистические исследования и научные анализы о Беларуси и жителях нашей страны? (подробности).

Белорусы живут дольше россиян, зато чаще стоят на учете у психиатра и нарколога.

Еще в Беларуси выше, чем в России, смертность от алкогольных отравлений и самоубийств (подробности).

В Беларуси мужчины живут на пенсии в среднем 7 лет, женщины - 22: пенсионный возраст в итоге сравняют?

Медицина шагает вперед, продолжительность жизни растет, и экономике приходится прогибаться под изменчивый мир и перераспределять средства (подробности).