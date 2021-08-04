У посольства Литвы в Минске белорусы устроили пикет против насилия над беженцами

Белорусы вышли с плакатами к посольству Литвы в Минске. Фото: telegram-канал БЕЛТА.

«Белорусы возмущены произошедшим на границе. В эти минуты у посольства Литвы в Минске люди высказывают недовольство чудовищной политикой Вильнюса», - говорится в эфире телеканала Беларусь-1.

В руках десятков собравшихся - плакаты. Они требуют остановить насилие над беженцами, просят отправить литовского президента в Гаагу.

Такая негативная реакция со стороны населения могла возникнуть после новости о смерти мужчины неславянской внешности на границе Литвы и Беларуси, о которой заявил Госпогранкомитет Беларуси. Сообщалось, что пограничники нашей страны пытались и оказать мужчине медпомощь, но он умер.

Александр Лукашенко заявил, что будет лично контролировать ход следствия. СК приступит к расследованию и первым делом займется поиском родных умершего. После им выдадут визы, чтобы те смогли приехать в Беларусь за телом.

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