Суд над Марией Колесниковой и Максимом Знаком: вот в чем их обвиняют.

4 августа Минский областной суд начал рассматривать уголовные дела в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака. Суд закрытый – на него не пускают даже родных и близких обвиняемых. Колесникова в хорошем настроении: танцует и показывает свое фирменное сердечко. Она была в черном платье и с короткой стрижкой.

Уже появилось первое видео из зала суда.

Как сообщает Генпрокуратура, обвиняемые Колесникова и Знак совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Согласно плану они в различных местах, провозгласив и позиционируя себя представителями подавляющего большинства граждан Беларуси, готовили и публично озвучивали заявления о победе на выборах кандидата Светланы Тихановской, утрате народом Беларуси доверия к органам власти и управления, слабости действующей власти. Призывали к забастовкам на государственных предприятиях с выдвижением исключительно политических требований как легального способа выражения своего мнения. Неоднократно прямо и в завуалированной форме призывали к признанию выборов недействительными, а действующего главу государства - нелегитимным. На пресс-конференции, проведенной 18 августа 2020 года в Минске, Колесникова, Знак и ряд других лиц заявили о создании по инициативе Светланы Тихановской так называемого координационного совета как единого представительного органа белорусского общества для организации передачи власти. Скрывая свой мотив, в качестве официальной цели создания координационного совета они заявили организацию процесса преодоления политического кризиса, обеспечение согласия в обществе, а также защиту суверенитета и независимости Беларуси.

Вместе с тем, отмечали в Генпрокуратуре, действительной целью создания координационного совета была координация протестной активности, в том числе по организации и проведению действий, направленных на захват государственной власти и смену политического руководства неконституционным путем, разжигание политической, идеологической и социальной вражды в обществе, а также публичные призывы к воспрепятствованию законному функционированию органов государственной власти и управления.

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