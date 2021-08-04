Мужчина обнаружил кости двух людей 80-летней давности на своем участке в Каменце: вот что говорят эксперты

Мужчина копал траншею на участке и нашел кости. Фото Государственного комитета судебных экспертиз.

О находке мужчина рассказал милиции. Следователи и эксперты выехали на место раскопок, достали из земли больше 50 фрагментов костей и отправили на медико-криминалистическую экспертизу, сообщает пресс-служба Государственного комитета судебных экспертиз.

Судебный эксперт постановил, что это кости не менее двух человек. Им более 80 лет.

Каменецкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку.

Местные говорят, что участок мужчины, который нашел кости, находится на месте старого кладбища. Оно может относиться к XVII веку.

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