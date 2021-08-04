Синоптики предупредили о грозах и сильном дожде на 5 августа в Беларуси

Дожди 5 августа в Беларуси прогнозируются и ночью, и днем. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Беларуси в четверг, 5 августа, ожидаются грозы и сильные дожди в отдельных регионах. Об этом проинформировал ресурс pogoda.by.

В целом погоду в этот день в стране определит смещающий с юго-западной части Европы фронтальный раздел. В течение суток - переменная облачность и дожди, как ночью, так и днем.

В ночные часы осадки, а местами и сильные дожди, прогнозируются на большей части территории страны. Днем так же будет мокро во многих регионах Беларуси, но дожди уже не будут затяжными - скорее «грибными» и кратковременными. Однако в некоторых районах не избежать гроз. При грозах ветер будет порывистым.

Ночью похолодает до +11…+17 градусов. Да и днем в некоторых районах не будет ощутимее теплее от +18 в северной части Беларуси до +27 на юго-востоке республики.

Из-за высокой влажности и перемены температур ночью и под утро ожидаются слабые туманы. Водителям следует это учитывать. А метеозависимым взять на заметку, что в течение суток будет падать атмосферное давление.

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