200-летнюю усадьбу в Миорском районе продают всего за 29 рублей, но владельцу ставят одно условие

Новому владельцы усадьбы дают 4 года на ее реконструкцию. Фото: vitebsk.cc

О том, что всего за одну базовую величину - 29 белорусских рублей намерены продать старинную усадьбу в Миорском районе, сообщил региональный ресурс «Народныя навiны Вiцебска».

Уникальный лот в стиле классицизма - это усадьба Рудницких на территории Миорщины. Дом построили в 1810-1820-ых годах для семьи дворянского судьи Александра Рудницкого. Проект усадьбы разработал архитектор Витковский в стиле классицизма.

Продать историко-культурную ценность республиканского значения местные власти пробовали и ранее, но покупателя не нашлось. Цену снизили до одной базовой. По новым условиям продажи новый владелец должен на объекте осуществлять предпринимательскую деятельность не менее года и начать не позже чем через 4 года после заключения договора купли-продажи. За эти же четыре года провести реконструкцию под жилье. Отчуждение недвижимости до этого невозможно.

Аукцион по продаже 200-летней усадьбы Рудницких назначен на 12 августа и стартует с 29 белорусских рублей.

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