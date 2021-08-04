МИД Литвы: экспорт белорусских удобрений через Литву может быть полностью прекращен.

С расширением санкций в отношении Беларуси экспорт ее удобрений через Литву может быть полностью прекращен, цитирует министра иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Его слова приводит литовское издание Delfi.

По словам Габриэлюса Ландсбергиса, Литва уже формально предоставила предложения Брюсселю по расширению секторальных санкций, включая и удобрения «Беларуськалия», которые экспортируются преимущественно через Клайпеду. На вопрос, может ли быть прекращен экспорт, Ландсбергис ответил, что такой вариант возможен.

— Возможно полное прекращение. Я бы сказал, что да, это реально. Реальные переговоры еще не начались, поэтому еще рано об этом говорить, — заявил министр сегодня перед заседанием правительства.

Также в последнее время в железнодорожных вагонах с удобрениями, которые следовали из Беларуси в Литву, стали находить контрабанду сигарет. Например, 3 августа во время проверки грузового поезда, который прибыл на станцию Стасилос из Беларуси, в одном из вагонов с удобрениями были обнаружены 79,5 тысяч пачек сигарет. Их стоимость оценивается в 260 тысяч евро, - говорится в сообщении.

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