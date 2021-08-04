Фотофакт. В Беларуси обнаружили новый вид стрекоз: посмотрите, как они выглядят

В экспедиции орнитолог случайно обнаружил новый вид стрекоз. Фото: Денис Китель, орнитолог

В природном заказнике «Ольманские болота» орнитолог Денис Китель обнаружил во время экспедиции уникальный для Беларуси вид стрекоз, сообщает общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

Необычную стрекозы орнитолог увидел случайно, переходя ручей. Насекомое сидело на обломке ветки березы примерно в 20 сантиметрах от земли. Стрекоза с «голубым тельцем» походила на обычный вид - стрекозу решетчатую, но орнитолог все же засомневался. Ему пришлось пройти два километра, чтобы сходить за фотоаппаратам и вернуться, чтобы поснимать насекомое.

Необычную стрекозы орнитолог заметил в экспедиции на Ольманских болотах. Фото: Денис Китель, орнитолог

Фото отправили затем к европейским экспертам. Они уже точно подтвердили, что экземпляр на фотоснимке - это малая голубая стрекоза - (Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798).

Ресурс подчеркнул, что новая стрекоза оказалась в Ольманских болотах не одиночкой - была замечена группа стрекоз с самкой. А значит, что это действительно новый вид, который теперь обитает и в Беларуси. Всего в нашей стране насчитывается уже 68 видов стрекоз.

- Появление этого вида стрекоз в Беларуси было спрогнозировано еще 15 лет назад. На карте распространения вида эта стрекоза «отметилась» практически везде вокруг Беларуси. Но до этого времени не хватало доказательств ее нахождения на территории республики. Теперь эти доказательства появились, - объяснили в организации.

Ведущие европейские эксперты по стрекозам уже подтвердили правильность определения нового для Беларуси вида. Фото: Денис Китель, орнитолог

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