Жертва дня ВДВ: в Витебске утонул десантник, он поплыл на другую сторону реки к девушкам. Фото: СК РБ.

ЧП случилось 2 августа в Витебске, на берегу Западной Двины. По данным следствия, днем двое друзей отмечали день ВДВ и распивали спиртное в Витебске на берегу реки Западная Двина. Когда один из мужчин ненадолго отлучился от застолья, второй - 39-летний мужчина переплыл реку и общался на другом берегу с отдыхавшими там девушками. Увидев это, он также решил плыть к данной компании, однако понял, что ему не хватит сил и вернулся обратно. Своего знакомого он больше не видел, как и общавшихся с ним людей. Подождав некоторое время мужчина обратился в правоохранительные органы. Спустя два дня, 4 августа тело 39-летнего мужчины было извлечено из воды.

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия. Опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено УГКСЭ по Витебской области.

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