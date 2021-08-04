«Официальный лук - 50 оттенков синего»: форма белорусов на Олимпиаде вошла в топ-5 Cosmopolitan

Спортивная форма белорусских олимпийцев попала в рейтинг модного глянца. Фото: sb.by

Спортивная форма белорусских олимпийцев попала в рейтинг модного российского журнала Cosmopolitan. В топ-5, по мнению издания, попали наиболее удачные образы сборных стран постсоветского пространства.

Почеркнем, что в рейтинге Cosmopolitan речь идет именно о спортивной, а не о парадной форме спортсменов. В топ-5 Беларусь оказалась на четвертой строчке. По убыванию рейтинг лучших спортивных форм олимпийцев стран СНГ выглядит так: Россия (ZASPORT), Узбекистан (7SABER), Кыргызстан (BIGSER), Беларусь (Соло-Пинск) и Казахстан (JOMA).

Белорусский лук понравился российскому глянцу благодаря выбору цветовой гаммы и актуальным «вкраплениям мяты».

- Команда Беларуси решила немного сменить образ и отказалась от буйства цветов государственного флага, традиционного для их олимпийской формы. Теперь официальный лук страны - 50 оттенков синего с вкраплениями актуальной мяты на кипенно-белой базе, - говорится в материале Cosmopolitan.

Также журналисты заметили, что в белорусской компании «Соло-Пинск», которая отшила коллекцию для белорусских спортсменов, заявили, что синей и голубой - это цвета победы, свободы и удачи.

Эксперты издания оценивали спортивную форму спортсменов, исходя из ее дизайна и соответствия мировым модным тенденциям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Еще одна медаль: белоруска Ирина Курочкина обеспечила себе как минимум серебро Олимпиады в Токио в женской борьбе.

Ирина выиграла три схватки, а в полуфинале одержала победу со счетом 11:0. 5 августа состоится поединок за золото (подробности).

Золотая медаль Ивана Литвиновича и бронза Максима Недосекова: сколько белорусские олимпийцы получат за медали Олимпиады в Токио.

Денежные призы заранее определены в базовых величинах, суммы за медали разного достоинства отличаются в несколько раз (подробности).

Итоги 11 дня Олимпиады в Токио - 3 августа 2021 года: белорусы пока без медалей, спорный жест американки, обидная ошибка украинского стрелка и «Крик» от норвежца.

Собрали главные события и результаты одиннадцатого медального дня летних Олимпийских игр-2020 в Токио (подробности).