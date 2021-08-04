Зеленский пообещал защитить белорусов, которым может угрожать опасность в Украине

Глава «Белорусского Дома в Украине» Виталий Шишов найден мертвым в Киеве. Фото: БДУ

«Каждый белорус, который может стать целью для преступников в связи со своей публичной политической позицией, должен получить специальную и надежную защиту. СБУ и МВД должны отработать четкий алгоритм оценки возможных рисков, а также систему ответов на эти риски, чтобы устранить любую угрозу для людей», – говорится на сайте украинского лидера.

Украинские власти уже определили список белорусов, которые могут рисковать своей безопасностью и нуждаются в дополнительном сопровождении.

Такое решение правительство приняло после информации от оперативников о предполагаемых угрозах для активистов из Беларуси. Ввести дополнительные меры побудил еще и трагический случай: гибель белорусского активиста Виталия Шишова, который жил в Украине.

Зеленский выступает за всестороннее расследование гибели Шишова, ждет от следователей оперативной информации и полной проверки всех обстоятельств произошедшего.

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