Всех признали виновными: в Бресте вынесен приговор по седьмому уголовному «делу о хороводе»

В среду, 4 августа, в Бресте был вынесен приговор по седьмому «делу хороводов», проинформировало БелаПАН. Так называют уголовное дело за участие в массовых поствыборных протестах 13 сентября 2020-го года. Всех 12 фигурантов седьмого «дела хороводов» признали виновными в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них (ч.1 ст.342 УК РБ).

В суде признал свою вину полностью только один подсудимый, семь человек вину не признали, четверо - частично. Сроки у приговоренных по седьмому делу разные, как и место отбывания наказания.

Так Игоря Лаптановича приговорили к 2,5 года колонии общего режима. Андрея Костюка приговорили к 3 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Наталью Шило и Владимира Макаревича осудили на 2,5 года «химии». К «домашней химии», то есть ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, приговорили Юлию Лаптанович - 3 года, и к 2,5 года Алексея Бирюкова, Татьяну Бирюкову, Артема Андросюка, Дарью Демянко, Константина Пятинкина, Сергея Дегтярика, Андрея Парфеевца.

Напомним, брестских «дел о хороводе» несколько. В общей сложно по этим уголовным делам осуждены уже 69 человек, в том числе пять приговорены к лишению свободы на разные сроки от 1 года до 2,5 лет.

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Это одно из самых массовых дел, связанных с протестами после выборов. В нем уже около полусотни фигурантов и десятки подозреваемых (подробности).

В Бресте начали судить фигурантов седьмого уголовного «дела о хороводе».

Всех их обвиняют по статье «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» (подробности).

Появилось видео МВД с протестов в Бресте: люди водили хоровод, как на Купала, на проезжей части - это уголовное дело.

Также правоохранители сообщили о задержании одно из участников «прошлогоднего хоровода» - «агрессивно настроенной толпы» (подробности).