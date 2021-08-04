Госсекретарь Совбеза – о мигрантах: «В Беларусь они прилетают с туристическими визами и ведут себя достойно»

Госсекретарь Совбеза высказался о мигрантах. Фото: скриншот с видео ATN_NEWS

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович высказался о мигрантах. Видеофрагмент был опубликован в телеграм-канале «ATN_NEWS».

- На сегодняшний день мы расширяем полеты туристов и рассматриваем различные перевозки со странами Ближнего Востока, а также увеличиваем поток рейсов из Ирака, КНР, Средней Азии, других регионов Африки, и люди едут в Беларусь. В нашей стране есть что посмотреть: много различных гостиниц, гостиничных комплексов, мест для отдыха – мы их строили для проведения культурных мероприятий, в том числе и с европейцами, спортивных мероприятий. Но гостиницы построены, они пустуют, значит, будем развивать иной вид бизнеса. Гостиничный комплекс не должен стоять. Хочу отметить, что сегодня гостиницы Беларуси заполнены. По моим данным, на территории страны находятся более шести тысяч туристов. И их поток растет. Да, в их числе есть и туристы из стран Ближнего Востока. Что в голове каждого из них, тяжело сказать. Но на территории нашей страны они ведут себя мирно и прилетают с туристическими визами, поэтому запретить мы им не можем: у нас свободная страна, - отметил Вольфович.

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